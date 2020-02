O pastor Júnior, da Igreja Templo de Vencer, um dos maiores líderes religiosos do município de Sena Madureira, no interior do Acre, realizou nesta semana um momento de oração que visa o desligamento de membros de facções criminosas no presídio Evaristo de Morais.

O ato foi realizado durante uma manhã dentro da Unidade Prisional, que conseguiu resgatar dezenas de detentos de várias facções. A ação foi registrada e compartilhada nas redes sociais do pastor Júnior.

Veja os vídeos: