Uma menina de 5 anos morreu após ser atingida por tiro acidental na cabeça, na tarde desta quinta-feira, na zona rural do município de Sena Madureira, no interior do Acre.

Segundo informações de populares, um dos familiares da criança estava limpando a espingarda de propriedade da família, mas não verificou que a arma estava municiada, e ao passar o pano, o gatilho foi acionado e acabou alvejando a menina na cabeça.

A criança ainda chegou a ser socorrida pelos familiares e foi levada ao Hospital João Câncio Fernandes, em Sena Madureira, mas a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu minutos depois.

Agentes do Instituto Médico Legal (IML) recolheram o corpo e levaram para a sede em Rio Branco, onde serão realizados os devidos exames cadavéricos. O caso será investigado pela Delegacia de Polícia Civil de Sena Madureira.