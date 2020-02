A prefeita Socorro Neri presidiu nesta quinta-feira, 13, a primeira reunião ordinária geral da Associação de Municípios do Acre (Amac) do ano. Além dos prefeitos acreanos, o encontro também contou com a participação do governador Gladson Cameli e do senador Sérgio Petecão.

Previdência Social, instrumentos de combate à corrupção, recursos da cessão onerosa do pré-sal para os municípios, e as ações do Programa Calha Norte do governo federal dominaram a pauta. A convite da prefeita Socorro Neri, o general Ubiratan Poty, diretor do programa, veio ao Acre para participar da reunião com os prefeitos e falar sobre as ações desenvolvidas em toda a Amazônia. De acordo com o general, o Calha Norte é fundamental para o presente e para o futuro do Brasil, porque ajuda a garantir a soberania nacional e estimular o desenvolvimento regional.

“Se contarmos os anos de 2017, 2018 e 2019, que são recursos que estão ainda em execução, nós temos R$ 162 milhões de emendas parlamentares. A bancada federal do Estado do Acre, ao longo dos anos, tem aportado recursos significativos no Calha Norte. O que aumenta ainda mais nosso compromisso de apresentarmos melhores resultados e somarmos esforços com a Associação de Municípios do Acre”, pontou.

A prefeita Socorro Neri aproveitou a vinda do general e repassou ao Calha Norte um conjunto de projetos desenvolvidos pela Amac e que podem ajudar prefeituras de toda região amazônica onde atua o programa.

“Tudo o que nós da Amac queremos é contribuir para que os municípios sigam fazendo boas gestões, com transparência, efetivas e da forma correta como diz nossa legislação. Queremos atender bem a população acreana. Nós aproveitamos essas reuniões ordinárias para fazer também esse compartilhamento de informações, alinhamento com os prefeitos, discussão com representantes de instituições que têm essa interface com os municípios. O general Poty já residiu aqui no Acre, foi coordenador do Exército Brasileiro em Assis Brasil e Brasileia. Então pra nós prefeitos é uma alegria, nos dá um ânimo novo tê-lo aqui como diretor do Calha Norte”, finalizou a prefeita.