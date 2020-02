A Prefeitura de Rio Branco prepara uma extensa programação para o Carnaval 2020, realizado entre os dias 21 e 25 de fevereiro. Além do já tradicional Mercado Folia, no Novo Mercado Velho, a gestão municipal ainda promoverá a Escolha da Realeza do Carnaval, o Desfile de Blocos Carnavalescos, e o Carnaval nos Bairros.

A comemoração de uma das maiores expressões culturais brasileiras se inicia com a Escolha da Realeza de Carnaval, no dia 21 de fevereiro, no Novo Mercado Velho. A competição é dividida em quatro categorias: Rei Momo, Rainha Trans, Rainha Gay e Rainha do Carnaval.

A comissão julgadora avaliará o desempenho de cada candidato nos seguintes quesitos: samba, simpatia, comunicação, beleza plástica e fantasia. Os três primeiros colocados ganharão troféus e valor em dinheiro, sendo R$ 3,5 mil para o primeiro lugar, R$ 2 mil para o segundo e R$ 1 mil para o terceiro de cada categoria.

A folia continua no Novo Mercado Velho entre os dias 22 e 24, com o Mercado Folia. O espaço receberá atrações da cultura tradicional de Rio Branco, bandas de ritmos variados, como axé, samba, marchinhas e baile infantil, entre outros.

Já no dia 25, última noite de Carnaval, os blocos carnavalescos apresentam um verdadeiro espetáculo na Avenida Epaminondas Jácome, entre o Novo Mercado Velho e a Ponte Cel. Sebastião Dantas, durante o Desfile dos Blocos de Carnaval. As inscrições para os blocos seguem abertas até o dia 13 de fevereiro, e podem ser feitas na sede da FGB, localizada na Rua Luiz Z. da Silva, 499, no Conjunto Manoel Julião.

A comissão julgadora será composta por sete integrantes da sociedade civil, indicados pelos representantes dos blocos, e designados pela FGB. Os quatro primeiros lugares receberão premiação em troféu e dinheiro, sendo R$ 5 mil para o 1º lugar, R$ 4 mil para o segundo, R$ 3 mil para o terceiro e R$ 2 mil para o quarto.

Carnaval nos Bairros

Este ano, a Prefeitura de Rio Branco apoiará na realização do Carnaval em nove bairros de Rio Branco. São eles: Tucumã I e II, Esperança, Manoel Julião, Cadeia Velha, Procon, Universitário, Cidade do Povo e Aeroporto Velho.

Para isso, a gestão da cidade convocou uma reunião com os representantes da organização de cada bairro, para alinhar a segurança pública em âmbito municipal e estadual de cada localidade.

“Nesta reunião, pactuamos os horários e regras para que todos tenham uma folia segura e dentro dos conformes para que os moradores do entorno de cada bairro não tenham transtornos com trânsito, barulho até muito tarde e com segurança, garantindo uma festa para toda a família e de forma descentralizada. A prefeita Socorro Neri decidiu investir nesta grande expressão cultural que é o Carnaval, pois além de fomentar a cultura local, ainda aquece a economia e proporciona uma boa folia para os cidadãos rio-branquenses”, destacou o presidente da Fundação Garibaldi Brasil, Sérgio de Carvalho.