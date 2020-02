Dois homens foram presos na manhã desta quinta-feira (13), por agentes da Delegacia de Homicídio e Proteção a Pessoa (DHPP) na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações dos agentes , a equipe estava em diligência no Bairro Belo Jardim para elucidar um crime, quando encontraram um dos fugitivos do presídio Francisco de Oliveira Conde (FOC). Roniscley Ribeiro da Silva ainda tentou fugir do cerco policial, mas acabou sendo preso.

Ele ainda seria o principal suspeito de ter executado uma pessoa que aparece em um vídeo circulando nas redes sociais. Com Ribeiro foram encontradas duas motocicletas com restrição de roubo, que foram apreendidas e levadas para a delegacia competente.

Com essa prisão sobe para 15 o número dos foragidos recapturados, de um total de 26 que fugiram, sendo que um foi morto.

Após a prisão do foragido, os policiais civis continuaram as investigações pelo bairro Cidade do Povo, onde foi possível avistar um indivíduo traficando drogas naquela região. O homem foi abordado e preso pelos crimes de tráfico de drogas e receptação, pois estava com grande quantidade de cocaína, Crack, balança de precisão e objetos relacionados ao crime

Além disso, foi encontrada uma motocicleta com restrição de roubo na posse do detido. Após a consulta no sistema policial foi verificado que uma das motocicletas tinha sido roubada horas antes.

Motocicletas recuperadas:

Yamarra Factor YBR 125. Placa MZY2612, cor vermelha;

Honda Biz 125 ES. Placa QLU 8451, cor preta;

Yamarra Fazer YS 150. Placa NXT 9479, cor vermelha.

Os agentes deram voz de prisão aos dois envolvidos, que foram encaminhados à Delegacia de Flagrantes (Defla). Após os procedimentos de polícia judiciária, todos os detidos serão encaminhados ao presídio.