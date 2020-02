Ocampus Cruzeiro do Sul, do Instituto Federal do Acre (Ifac), está com vagas abertas para os cursos técnicos integrados ao ensino médio em Meio Ambiente e Agropecuária. Para garantir uma vaga basta ir até o campus do Ifac e apresentar os documentos para a matrícula. O preenchimento das vagas obedecerá, rigorosamente, a ordem de chegada dos candidatos.

Para ingresso no Curso Técnico Integrado o candidato deverá ter concluído o Ensino Fundamental e ter 17 anos, até a data da matrícula.

Acesse o edital de vagas remanescentes para os técnicos integrados

Para a matrícula deverão ser apresentados os seguintes documentos:

– Uma foto 3×4 recente;

– Carteira de Identidade (original e cópia);

– CPF (original e cópia);

– Certidão de Nascimento ou Casamento (original e cópia);

– Título de Eleitor (maiores de 18 anos);

– Certificado de alistamento militar (candidatos maiores de 18 anos do sexo masculino);

– Comprovante de residência (original e cópia);

– Histórico Escolar (original e cópia);

– Certificado de Conclusão do Ensino Fundamental (original e cópia).