Com a presença da maioria dos vereadores e prestigiado com a participação de membros do PDT, além de familiares, amigos e apoiadores, o jovem Anderson Sandro toma posse em ato solene como vereador de Rio Branco.

A sessão foi conduzida pelo presidente Antônio Morais (PT), o evento contou com a presença do presidente do PDT e deputado estadual Luiz Tche, assim como representantes de outros partidos que se fizeram presentas para prestigiar a posse.

“Hoje o PDT assume mais uma cadeira nesta casa, pois o mandato é do partido e desejamos sucesso e boa representatividade do Anderson como vereador de Rio Branco”, disse Tche.

A vereadora Elzinha Mendonça (PDT), José Carlos Juruna (Avante), Mamed Dankar (PT), N Lima (PSL), Célio Gadelha (PSDB), Artêmio Costa (PSB) e Rodrigo Forneck (PT) deram as boas vindas ao vereador mais novo desta legislatura.

Anderson fez seu juramento de compromisso com a cidade e na sequencia seu discurso de que estará trabalhando por todos.

Após o ato solene, o presidente convidou a todos os parlamentares para que se façam presentes no horário regimentar na próxima terça-feira.

Victor Augusto