Após polêmica nas redes sociais, o youtuber Fuinha divulgou um vídeo, nesta quinta-feira (13), pedindo desculpas por ter compartilhado o desafio da rasteira, uma brincadeira que pode ser fatal.

No vídeo, ele mostra o desafio que fez com a própria mãe: “Vocês sabiam que eu poderia ter perdido a minha mãe por conta dessa brincadeira? Ela poderia ter batido a cabeça e sofrido um traumatismo crâniano ou qualquer outra lesão irreversível?”.

O jovem se diz muito arrependido por ter postado o vídeo e não imaginou que as cenas viralizariam nas redes. “Por favor NÃO façam essa brincadeira com NINGUÉM!! Ela é muito perigosa e pode matar! Eu estou muito arrependido de ter brincado com algo tão sério, eu poderia ter perdido minha mãe! – escreveu em sua conta no Youtube.