Josefa Alves de Lima (88), também conhecida por Jô, encara a dança de salão como uma forma de afastar a ociosidade, interagir através da dança com pessoas de outras vivências, além de desenvolver atividades físicas e de lazer com caráter lúdico, melhorando, sobretudo a qualidade de vida. Jô faz parte de um grupo de pessoas da melhor idade que participou de um passeio realizado pela Prefeitura, em parceria com a Associação de Arte em Movimento do Idoso de Rio Branco (AMIRB), nesta quinta-feira (13), no Horto Florestal, com direito a Forró e recreação.

Segundo Raimunda Dias, a Raimundinha, coordenadora da associação, o objetivo central é promover a reinserção dos idosos à sociedade e melhorar os relacionamentos entre os usuários da AMIRB e CRAS, como uma forma de promover a socialização, tirando os idosos da ociosidade. “Hoje, temos uma ótima parceria com a prefeitura. Antes, infelizmente, não era assim. A prefeita Socorro Neri, com sua sensibilidade, dentro desse entendimento dela, disponibilizou um espaço que está sendo reformado e que vai garantir mais conforto nesse acolhimento aos idosos”, observou.

Raimundinha fez questão de agradecer o apoio da Secretaria de Meio Ambiente e da SASDH (Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos) na ação em favor das pessoas da melhor idade. O projeto faz parte das ações desenvolvidas pela Prefeitura, voltado ao serviço de convivência e fortalecimento de vínculos e acontece as quintas-feiras, no Horto Florestal.

“A gestão da prefeita Socorro Neri tem priorizado o fortalecimento das ações voltadas para os programas sociais. O Forró da melhor idade, também conhecido como “forró dos velhos”, proporciona alegria e descontração. Eu sempre falo para as amigas, se não fosse essa diversão eu estava de cama. Por que, as vezes, fico uma semana em casa e sinto dores. Eu gosto de dançar e cantar, teve paz é comigo mesmo”, disse dona Raimunda Ferreira de Souza, de 86 anos.

A psicóloga do CRAS (Rui Lino), Sharon de Souza, observa que a prática de atividades físicas e de lazer aliadas ao processo envelhecimento, proporciona aos idosos, benefícios que efetivam a qualidade de vida e o melhoramento dos aspectos físico, social e cognitivo. “É nesse sentido que a Prefeitura busca melhorar e ampliar a assistência a pessoas idosa”, destaca.

No evento preparado com muito carinho os idosos também puderam participar de outras atrações, além da dança que foi regada a um café da manhã. E, no comando do arrasta-pé o cantor Isaias Lima animou o público durante a manhã.