Em pronunciamento, na tarde dessa quinta-feira (13/02), a Deputada Federal Mara Rocha (PSDB/AC), comemorou o Encontro Ucayalli-Acre.

Segundo a parlamentar, o encontro consolidará a parceria comercial entre Brasil e Peru, com a abertura de comércio para a produção agropecuária do Acre, além de permitir que o Estado tenha acesso a produtos peruanos, a preço mais competitivo e com menor custo.

“Esse encontro histórico, que tem como objetivo fortalecer o comércio entre os dois países, traz resultados e compromissos futuros: a primeira rota aérea, que está prevista para os próximos meses. A construção da estrada que liga o Acre a Pucallpa, com extensão de 200 km, abrindo as portas para o mercado andino e o mercado Asiático através dos portos peruanos, fortalecimento do nosso turismo e uma grande abertura de desenvolvimento para o nosso Estado e, em especial, para a região de Cruzeiro do Sul”, afirmou Mara Rocha.

Ao parabenizar os empresários, prefeitos, deputados e membros do governo presentes ao evento, Mara Rocha fez questão de destacar o trabalho do Vice-Governador, Major Rocha, para a integração entre o Acre e o Peru: “O Vice-Governador Rocha é um grande entusiasta dessa abertura comercial entre os dois países e sonha, como todos os acreanos, com essa união, que vai trazer emprego, desenvolvimento e que vai melhorar a qualidade de vida da população do Acre e em especial no vale do Juruá”, finalizou a parlamentar tucana.