Dois homens foram presos após furtarem um boi na noite da terça-feira (11), no ramal da linha 03, na zona rural de Cruzeiro do Sul, interior do Acre.

Sendo informações da Polícia Militar, as guarnições do pelotão AMBIENTAL e ROTAM receberam a denuncia via Ciosp e foram até o local. Os militares prenderam em flagrante os dois autores que confessaram o crime.

Ao serem perguntados os motivos do furto, os homens alegaram que o crime aconteceu por “necessidade” de comemorar um aniversário e estava faltando a carne para fazer o churrasco.

Os agentes deram voz de prisão aos dois envolvidos, que foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Cruzeiro do Sul, para a realização dos devidos procedimentos.