Alessandro de Lima Rodrigo, de 36 anos, foi morto a facadas após ter sua casa invadida por criminosos, na tarde desta quinta-feira (13), na Rua Jerusalém, no Bairro Jorge Lavocat, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Alessandro estava na casa quando homens teriam pulado pela janela da residência para furtar objetos, mas perceberam que foram vistos pelo proprietário da casa e entraram em luta corporal com a vítima.

Um dos bandidos, de posse de uma faca, desferiu vários golpes contra Alessandro, que morreu no local. Os criminosos ainda pegaram todo dinheiro que a vítima havia recebido no pagamento e mais alguns pertences da residência, e fugiram do local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ainda foi acionado, mas quando os socorristas chegaram no local, só puderam constatar que Alessandro já estava sem vida.

A área foi isolada para os trabalhos da perícia. Agentes do Instituto Médico Legal (IML) recolheram o corpo e levaram para a sede, onde serão realizados os devidos exames cadavéricos.

Policiais Militares estiveram no local do ocorrido, colheram informações sobre os criminosos e fizeram buscas na região, mas ninguém foi encontrado até o momento.

A linha da investigação agora aponta para um latrocínio (roubo seguido de morte). O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).