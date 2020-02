Um homem ainda não identificado foi preso e um adolesdente foi aprendido, ambos em flagrantes por tráfico internacional de droga, na manhã desta quarta-feira (12). A prisão aconteceu na BR-317, no trevo do Município de Senador Guiomard, no interior do Acre.

Segundo informações da polícia repassado a reportagem do Ecos da Noticia a caminhonete vinha de Cobija, na Bolívia e tinha como destino a Cidade de Natal no Estado de Rio Grande do Norte. Ainda Segundo apurado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), os transportadores dos intorpecentes receberiam cerca de 5 mil reais para entregar a droga naquele estado.

Os 40 kg de cocaína estava escondida em um teto falso da carroceria da caminhonete, juntamente com as redes que seriam vendidas. A droga está avaliada no valor de 1milhão de reais.

Os agentes deram voz de prisão aos dois envolvidos, que foram encaminhados à Delegacia da Polícia Federal, onde foram ouvidos pelo delegado plantonista. O inquérito será enviado ao Poder Judiciário e os dois ficará preso até o julgamento do crime por tráfico internacional de droga, cuja pena inicial são de 15 anos de prisão.