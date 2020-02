Com o objetivo de capacitar profissionais preparados para a auxiliar a equipe médica durante as cirurgias, o Senac Acre está com matrículas abertas para o curso de Especialização Técnica em Instrumentação Cirúrgica. Com carga horária de 360 horas, para participar, é necessário ter habilitação técnica de nível Médio em Enfermagem e 18 anos ou mais.

Qualificado a auxiliar a equipe médica durante as cirurgias, o Instrumentador Cirúrgico é o responsável por organizar, controlar e fornecer o instrumental e materiais necessários durante os procedimentos nas salas de cirurgia. Por meio de aulas práticas e estágio supervisionado, o aluno aprenderá a utilidade de cada instrumento para realização dos diferentes atos cirúrgicos.

A profissão está em ascensão por conta da grande procura de profissionais da área. “Este é um mercado que vem crescendo tanto, dos profissionais que instrumentam os médicos.

São profissionais autônomos, na maioria de suas vezes, o que torna a profissão mais rentável”, explica Cassia Morais, orientadora de saúde do Senac Acre.

O Senac Acre disponibiliza de laboratórios, equipamentos e orientadores totalmente preparados para facilitar a assimilação dos conhecimentos necessários para formar instrumentadores qualificados para os desafios do mercado de trabalho. “Como profissionais da saúde, conseguimos ver o diferencial dos alunos formados no Senac e a facilidade que têm de entrar no mercado de trabalho”, finaliza a orientadora.

Com investimento de 10x de R$ 120 no cartão de crédito ou dividido em 6x de R$ 200 no boleto os interessados no curso devem procurar a unidade do Senac no Bosque, localizada na rua Alvorada, 777. Para matrícula, é necessário RG, CPF, comprovante de residência atualizado e comprovante de escolaridade. Neste caso, a habilitação técnica em enfermagem. Mais informações podem ser obtidas através do 68 3213 3000 ou no portal.ac.senac.br