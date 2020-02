Policiais do 2° Batalhão da Polícia Militar do Acre, estavam em patrulhamento pelas vias públicas na região do Segundo Distrito de Rio Branco, na manhã desta segunda-feira (10), quando conseguiram resgatar uma coruja que havia sido deixada amarrada por linha em uma grade de uma escola pública na Cidade do Povo.

Segundo o comandante da guarnição que fez o resgate do animal, a coruja foi encontrada amarrada por uma das pernas com uma linha e apresentando diversos ferimentos, dentre eles unhas arrancadas, penas tiradas e uma das asas do animal ferido. “A maldade do ser humano não tem limites” disse um militar.

Após o resgate, o animal foi entre na triagem de animais silvestres, no Parque Ambiental Chico Mendes, onde passará por atendimento e se conseguir se reabilitar será solto na natureza