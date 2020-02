OInstituto Federal do Acre (Ifac) lançou edital, nesta terça-feira (11.02), para contratação de professor substituto na área de Pesca. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas, de forma presencial, entre os dias 17 e 21 de fevereiro, das 08h30 às 11h30 e das 14h30 às 17h30. A vaga é para atuação no campus Avançado Baixada do Sol, que fica localizado no bairro Aeroporto Velho, em Rio Branco.

Conforme edital, os aprovados poderão receber salário de até R$ 5.786,68, além de auxílios alimentação, pré-escolar e transporte. A carga horária de trabalho é de 40 horas semanais e o contratado deverá ministrar aulas, como também participar de atividades letivas envolvendo as áreas de pesquisa e extensão.

Para se inscrever, os interessados deverão entregar, presencialmente, em envelope aberto e identificado: formulário de inscrição (disponível em edital), devidamente preenchido e assinado, originais e cópias dos documentos de identidade, diploma do curso de graduação ou equivalente na área para a qual se inscreveu, currículo (modelo disponível em edital), documentos que comprove(m) titulação(ões) informada(s) no ato de inscrição, além de comprobatório(s) da(s) experiência(s) profissional(is) na docência e certificados de cursos extracurriculares.

A seletiva terá validade de doze meses, contados a partir da publicação da homologação do resultado final, podendo ser prorrogada por igual período. A homologação das inscrições está prevista para ser divulgada no dia 06 de março.

Acesse o edital em: http://bit.ly/ profsubstituto_ifac.