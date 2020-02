Francisco Sampaio Santos, de 37 anos, foi ferido com um tiro de raspão na cabeça, na noite desta terça-feira (11). O fato aconteceu na Avenida Amadeo Barbosa, no Bairro Canaã, região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Francisco estava caminhando pela avenida quando dois homens se aproximaram e começaram a ofender a vítima, que acabou entrando em luta corporal com a dupla. Após aplicar um soco no rosto de um deles, o outro, de posse de uma arma de fogo, efetuou vários disparos, mas apenas um pegou de raspão na cabeça da vítima.

Mesmo ferido, Francisco conseguiu correr e se esconder, e somente após os criminosos fugirem, a vítima começou a caminhar, pegou um ônibus do transporte coletivo e foi até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Segundo Distrito, na Via Verde.

Ao perceber a gravidade do ferimento, a equipe médica acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que realizou a transferência da UPA para o pronto-socorro de Rio Branco.

Os agentes da Delegacia de Homicídio e Proteção a Pessoa DHPP já estão investigando o caso.