O Coríntiase estáfora da Libertadores! Na noite desta quarta-feira, a equipe até venceu o Guaraní-PAR por 2 a 1 na Arena, em Itaquera, mas por conta do gol sofrido dentro de casa, está eliminado do principal torneio do continente ainda na fase preliminar.

Luan e Boselli, marcaram os gols da equipe, mas o tento anotado por Fernando Fernández, de falta, confirmou a “zica” contra o time paraguaio, algoz corintiano também em 2015. O próximo adversário do Guaraní, ainda em datas a serem definidas, será o Palestino-CHI, que também nesta quarta despachou o Cerro Lago-URU.

Já o Corinthians se concentra no Campeonato Paulista, onde tem pela frente no próximo sábado o clássico com o São Paulo, no Morumbi.

O jogo

Depois de perder por 1 a 0 no jogo de ida, o Corinthians iniciou a partida indo com tudo para cima. Até por isso, o técnico Tiago Nunes escalou o time com Boselli e Vagner Love juntos.