Alegando motivos pessoais, como concluir mestrado, Eduardo Ribeiro pediu para deixar o cargo de secretário Municipal de Gestão Administrativa e Tecnologia da Informação (SEGATI), da Prefeitura de Rio Branco. A exoneração foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) desta terça-feira (11).

A prefeita Socorro Neri aceitou o pedido por respeitar e compreender as razões a ela expostas por Ribeiro. E, por sua vez, numa demonstração de reconhecimento das contribuições do ex-secretário junto à gestão, agradeceu.

“Ele pediu para deixar a pasta e o sentimento é de gratidão por ter aceitado o meu convite para este desafio de cuidar da nossa gestão administrativa, dos nossos servidores e da tecnologia da informação, uma área desafiadora e importante. Sua dedicação e trabalho nesse período, sem dúvida, foram extremamente importantes e fica o legado de avanços significativos para o nosso Município”, disse a prefeita.

Ao sair, Eduardo Ribeiro disse que estava “encerrando um ciclo importante da minha vida” e que desde que assumiu a Segati viveu “uma experiência incrível”. Ele reiterou os motivos que o levaram a pedir exoneração e agradeceu à prefeita Socorro Neri pela oportunidade.

“Convivi com pessoas especiais e dedicadas, que muito me ensinaram e me ajudaram a ser uma pessoa melhor. A nossa vida é feita de escolhas. Em alguns momentos precisamos seguir caminhos diferentes daquilo que até mesmo planejamos. Decidi sair da Segati para seguir novos projetos de estudo e trabalho. Uma decisão difícil, mas necessária. Agradeço a amiga, professora e prefeita Socorro Neri, pela confiança e pelo apoio, lhe desejando todo sucesso”, destacou.

Ribeiro falou do sentimento de valorização junto à equipe. “Aos colegas secretários minha gratidão e meu sincero agradecimento. Meu agradecimento especial aos servidores da Segati e de toda Prefeitura Municipal, que me acolheram com carinho e respeito, grandes responsáveis pelo sucesso da gestão. Foram dias de muito trabalho, mas também de muita aprendizagem. Servidores valorizados, com melhores condições de trabalho e salários em dia. Agradeço a Deus pela vida, sabedoria diária e pela oportunidade de fazer parte de uma equipe de pessoas comprometidas e dedicadas.

Com a saída de Eduardo Ribeiro, o chefe da Casa Civil, Márcio Oliveira responder interinamente e cumulativamente pela Segati.