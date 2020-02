O Rocha Filho Advogados, em parceria com a Unama Faculdade da Amazônia e o Instituto Ser, promove nesta terça-feira (11) um evento sobre boas práticas empresariais e compliance trabalhista. Na ocasião, serão abordados temas como boas práticas de relacionamento para os públicos interno e externo, além de redução de custos e segurança jurídica. A palestra é gratuita e acontece a partir das 18h30 Unama, localizada no Via Verde Shopping.

Informações e inscrições no link bit.ly/praticasempresariais.