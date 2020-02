A Polícia Federal realizou nesta terça-feira (12), a prisão de um membro de Organização Criminosa atuante na cidade de Rio Branco.,AC capital do Acre e interior do estado.

De acordo com informações da PF o homem preso exercia relevante função na facção, sendo responsável por função estratégica no âmbito do Estado.

O mandado de prisão foi expedido pelo Juízo da Vara de Delitos de Organizações Criminosas da Comarca de Rio Branco.

A investigação é fruto de uma parceria da Polícia Federal com o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Acre (GAECO).