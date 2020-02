O jovem Adriel da Silva, de 20 anos, morreu e outro homem ainda não foi identificado ficou ferido, durante uma troca de tiros com a polícia, na noite desta segunda-feira (10), no Residencial Rosa Linda, em Rio Branco.

Uma guarnição do Batalhão de Operações Especiais (Bope) estava em patrulhamento de rotina pela região do Segundo Distrito, quando foi acionada para atender uma denuncia de que estava acontecendo uma reunião de facção em uma residência no Rosa Linda, para planejar a morte de rivais.

Ao chegar no local denunciado, os policiais cercaram a casa e dois criminosos efetuaram disparos contra militares, que reagiram. Adriel acabou sendo atingido e morreu no local. O outro homem ferido e foi socorrido.

Duas mulheres ainda foram presas por envolvimento com facção criminosa, e algumas armas que estavam no local foram apreendidas pela polícia.

A área foi isolada para os trabalhos da perícia. Agentes do Instituto Médico Legal (IML) recolheram o corpo e levaram para a sede, onde serão realizados os devidos exames cadavéricos.

O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).