A Polícia Militar, através do 6° Batalhão, realizou uma força tarefa durante todo o dia desta segunda-feira (10), no município de Cruzeiro do Sul, com objetivo de recuperar veículos roubados.

Pela manhã foi recuperada uma motocicleta no Ramal da Olivença. A moto é do modelo Yamaha Crosser, que havia sido roubada há menos de 24 horas. O veículo estava próximo ao rio, em um local de difícil acesso.

Ainda pela manhã foi recuperada a segunda motocicleta, que estava parada nos fundos de uma casa no Bairro João Alves, e foi roubada há menos de 24 horas também.

Já pela tarde foi recuperada a terceira motocicleta. Dois indivíduos realizaram um roubo no mercantil Ismael e fugiram com o veículo em direção ao Remanso, próximo a uma zona de mata. Chegando ao local, as guarnições realizaram o patrulhamento a pé e ao avistarem as marcas de pneu, conseguiram chegar até a moto roubada.

“Nossas guarnições têm redobrado a atenção no patrulhamento e com isso conseguimos colher os frutos de uma segurança pública mais eficiente. São guerreiros que entendem a missão maior de ajudar a sociedade”, disse o major Evandro Bezerra, comandante do Batalhão de Cruzeiro do Sul.

Todas as apreensões foram encaminhadas para Delegacia de Polícia Civil do município de Cruzeiro do Sul, para procedimentos cabíveis.