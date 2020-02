A prefeita Socorro Neri realizou nesta segunda-feira (10) o lançamento do “Módulo Mobilidade” do Programa de Informatização dos Serviços de Saúde e entregou, junto com o secretário Municipal da Saúde, Oteniel Almeida, 277 tablets aos Agentes Comunitários de Saúde de Rio Branco.

A solenidade aconteceu no Teatro Plácido de Castro, onde a categoria compareceu em massa e pôde comemorar, além dessa melhoria em suas condições de trabalho, a conquista da implantação do piso nacional na carreira dos mais de 700 agentes de saúde, de endemias e de zoonoses do quadro funcional da Prefeitura de Rio Branco.

“Quero dizer do quanto eu estou feliz enquanto colega servidora municipal que sou hoje de vocês na condição de prefeita em poder estar hoje garantindo o cumprimento de um direito que vocês tem que é o de ter o piso nacional no vencimento básico e assim garantirmos o respeito à carreira estabelecida. Assim também como estamos garantindo a melhoria das condições de trabalho colocando toda essa tecnologia à disposição de vocês, que vai melhorar agilizar o preenchimento do cadastro e que já seja automaticamente integrado ao sistema. Esse trabalho é um esforço e consequentemente vai possibilitar que prestemos o melhor serviço à nossa população e que a gente cumpra a meta, mantenhamos os recursos e possamos melhorar os serviços municipais de saúde”, disse a prefeita Socorro Neri.

O Módulo Mobilidade integra o processo de informatização das Unidades de Saúde de Rio Branco, com a implantação do Sistema de Gestão Municipal do SUS – G-MUS, que tem o objetivo de promover a integralidade, universalidade e equidade no atendimento aos usuários. Com os equipamentos (dispositivos móveis) os agentes de saúde poderão coletar as informações externamente e sem o retrabalho de digitação.

“A gente anda com uma prancheta na mão, para fazer o nosso trabalho de casa em casa, com uma mochila pesadas nas costas, então essa modernização era um antigo anseio nosso que a prefeita Socorro Neri está realizando e nós só temos a agradecer”, disse a presidente do Sindicato dos Agentes de Saúde e Endemias (Sindacs), Márcia Jucá.

De acordo com o secretário Oteniel Almeida, a implantação do Módulo Mobilidade iniciou no último dia 28 de janeiro na Unidade Básica de Saúde Maria Barroso e em 10 dias já foram inseridos 1.450 cadastros. Atualmente, 45,66% da população de Rio Branco está cadastrada, num total de 189.080 pessoas e a meta da Semsa é cadastrar mais 101.920 até o final do mês de março.

“A implementação do Sistema trouxe um grande avanço para os usuários, profissionais e para a gestão de saúde do município com a implantação do prontuário eletrônico do cidadão, que propicia a ampliação do acesso dos usuários aos serviços de saúde municipal; o registro único, atualizado e sincronizado com o banco de dados nacional; oferta de consultas básicas e especializadas, apoio diagnóstico e medicamentos através do prontuário eletrônico, garantindo assim a transparência dos serviços; economia na saúde com o controle e monitoramento da oferta dos serviços, de medicamentos e insumos médicos hospitalares; oferta dos serviços on-line, facilitando a vida do usuário, como o resultado dos exames”, detalhou.

Sobre a implantação do piso salarial da categoria

A prefeita Socorro Neri decidiu implantar no vencimento básico dos agentes de saúde, de endemias e de zoonoses o piso nacional constitucionalmente fixado, no valor de R$ 1.400, conforme estabelecido pela Lei Federal n. 13.708/18

“Esse momento precisava acontecer não apenas pela decisão do reajuste do piso que coloca pra 2020 um piso nacional, mas sobretudo porque nós precisávamos dizer que ano passado não foi possível pelas condições da Prefeitura, uma vez que a medida que impacta nas vantagens, gratificações e adicionais. Então ao fazermos as contas vimos que não tínhamos como resolver, mas agora estamos corrigindo essa situação. E em julho na elaboração a Lei Orçamentária do próximo ano, já vai ser incluído os impactos para que em 2021 todos recebem o piso de R$ 1.550”, garantiu a prefeita.

A categoria já receberá o próximo salário com a correção, sendo que a implantação integral se dará em duas parcelas. A primeira, já no próximo mês de março, junto com o os pagamentos retroativos aos meses de janeiro e fevereiro, quando o vencimento básico passará de R$ 1.032 para R$ 1.212 até o mês de agosto quando chegará a R$ 1.400.

O secretário Oteniel Almeida destacou que a alteração no Projeto de Lei que dispõe sobre o Plano de Cargos e Carreiras, encaminhado para a Câmara Municipal pela prefeita Socorro Neri, foi pactuado com os sindicatos “Mesmo havendo impedimentos jurídicos a prefeita Socorro Neri assumiu o compromisso e me imbuiu de dialogar e encontramos a saída. É uma decisão da prefeita Socorro Neri de valorizar os servidores porque ela compreende que servidor valorizado, reconhecido trabalha mais feliz e a população fica satisfeita porque é bem atendida”, enfatizou.

O presidente do Sindicato dos Servidores Municipais de Rio Branco (Assemurb), Marquinhos Gama enalteceu o feito. “É um momento histórico que não devemos esquecer jamais. A prefeita Socorro Neri está de parabéns pelo zelo com o Município de Rio Branco, com muita competência e muita responsabilidade com o recurso público. Este é um legado que a sua gestão está deixando na valorização do servidor”.

Também estavam presentes ao evento, o deputado Jenilson Leite, os vereadores Antônio Morais (presidente da Câmara Municipal), Rodrigo Forneck (líder da prefeita na Câmara Municipal), e Eduardo Farias.

A matéria foi encaminhada para a Câmara Municipal em caráter de urgência.