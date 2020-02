Uma motocicleta foi recuperada por Policiais Militares na noite deste sábado (8), em uma área de mata, na Estrada do Guajará, que liga o Acre ao interior do Amazonas.

A Polícia Militar, através do 6° Batalhão, estava em patrulhamento, quando recebeu a denúncia via CIOSP de que havia uma motocicleta em suspeita jogada na região de mata na estrada.

As guarnições do Pelotão de Trânsito e da Rádio Patrulha foram até o local e dentro das matas de difícil acesso encontraram uma moto Honda que consta restrição de roubo. O veículo tinha roubada no dia 05 deste mês no bairro Saboeiro, desde então a moto ja vinha sendo procurada.

“É muito satisfatório quando conseguimos restituir um bem a uma família que muitas vezes lutou bastante para conseguir adquirir”, disse Major Evandro, Comandante do Batalhão.

Após os procedimentos administrativos a moto foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil para fazer a perícia e restituição ao proprietário.