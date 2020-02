Os Policiais Militares da Companhia de Operações Especiais (COE), através do Grupamento de Ronda Ostensiva Motorizada (ROTAM) do 6° Batalhão, fizeram uma visita ao pequeno Gabriel de apenas 7 anos de idade, na tarde deste domingo (9), no Bairro Miritizal, em Cruzeiro do Sul, no interior do Acre.

Gabriel tem o sonho de ser policial militar, e as guarnições resolveram lhe fazer uma surpresa, levaram um carrinho de brinquedo que é uma réplica de uma viatura do COE.

Segundo um dos policiais, diariamente os militares se depararam com razões para acreditar que o mundo está perdido. “Os valores não são mais os mesmos, a intolerância nunca foi tão exacerbada e a loucura do dia a dia, faz com que a maioria das pessoas esqueça o significado da palavra solidariedade. Mas no meio de tudo isso, felizmente, sonho de criança continua sendo sonho de criança”, disse o policial.

A criança, demonstrou que será um bravo guerreiro, até arriscou o alfabeto fonético, utilizado na rede de rádio, como alguns códigos QAP, QSL.

Os pais do garoto perceberam a paixão do menino pelo militarismo, e sabe que o sonho de seu filho é ser um policial, decisão que será apoiada por todos membros da família. Ele é um garoto muito inteligente e espontâneo, deixando os policiais encantados com sua educação e admiração pela PM, finalizou o patriarca.

“No início da visita ele estava com vergonha e muito encabulado, mas Gabriel tomou intimidade com os Policiais e logo se soltou interagindo e conversando muito. Na sua imaginação ser um Policial Militar significa realmente ser um Herói”, finalizou o comandante de patrulha.

Veja o vídeo: