Elisilda Rogério da Silva, de 32 anos, foi ferida com um tiro no ombro durante um assalto, na noite deste domingo (9), na Passarela Joaquim Macedo, próximo ao Mercado Velho, na região Central de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Elisilda e um amigo estavam no Mercado Velho e quando saíram do local pela passarela, foram abordados por dois criminosos que, de posse de uma arma de fogo, anunciaram o assalto. As vítimas entregaram carteiras, celulares e dinheiro. Mesmo sem reagir, Elisilda foi ferida com um tiro no ombro. Após a ação, os bandidos fugiram do local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, e prestou os primeiros atendimentos à vítima, que foi encaminhada para o pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde estável.

A Polícia Militar esteve no local do ocorrido e colheu informações para tentar procurar pelos autores do crime na região, mas ninguém não foi encontrado até o momento. O caso será investigado pela Polícia Civil.