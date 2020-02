José do Nascimento Amaral, de 44 anos, foi morto a pauladas na noite deste domingo (9), no Ramal do Aníbal, na Vila Lagoinha, zona rural do município de Cruzeiro do Sul, no interior do Acre.

Segundo informações da polícia, José estava participando de uma bebedeira com “amigos”, quando ocorreu ele e outras pessoas entraram em luta corporal. A vítima foi agredida com socos e ponta pés, e alguns agressores ainda pegaram pedaços de madeira e começaram a bater na cabeça de José, que não resistiu aos ferimentos e foi jogado morto no ramal.

A Polícia Militar foi acionada e isolou a área para os trabalhos da perícia. Agentes do Instituto Médico Legal (IML) recolheram o corpo e levaram para a sede em Cruzeiro do Sul, onde serão realizados os devidos exames cadavéricos.

Os militares ainda colheram informações sobre os criminosos e fizeram buscas na região, mas ninguém foi encontrado até o momento. O caso será investigado pela Delegacia de Polícia Civil de Cruzeiro do Sul.