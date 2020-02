Rermilson Queiroz Júnior, 32 anos, foi ferido com 4 tiros, na noite desta segunda-feira (10), no Loteamento Santa Helena, na região da Vila Acre, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Rermilson caminhava em via pública quando dois homens chegaram em uma motocicleta e garupa, de posse de uma arma de fogo, efetuou vários disparos, sendo que 4 atiraram a vítima, sendo um no abdômen, um na perna esquerda, um na perna direita e um no peito de Rermilson.

Ainda de acordo com a polícia, o que salvou o homem foi um cordão que ele carregava no peito com um pingente no formato do “Espírito Santo”. Após a ação, os criminosos fugiram tomando rumo ignorado.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestou os primeiros atendimentos a Rermilson foi encaminhado para o pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde grave.

A Polícia Militar esteve no local onde ocorreu o crime, colheu as informações e tentou procurar pelos autores, mas nenhum suspeito foi preso até o momento. As investigações ficarão a cargo da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).