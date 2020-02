Douglas Ferreira da Silva, 23 anos, foi ferido com um tiro no tórax durante uma perseguição e troca de tiros com policiais, na tarde desta segunda-feira (10), na rua principal da entrada da Cidade do Povo, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Douglas e um comparsa estavam trafegando em uma motocicleta pela Cidade do Povo, quando uma guarnição estava em patrulhamento pela região avistou a dupla, consultou a placa via Ciosp e constatou que a moto tinha com restrição de roubo/furto. Os PMs deram ordem de parada, mas os suspeitos tentaram fugir.

Foi feito um acompanhamento e na entrada do conjunto habitacional a dupla caiu da moto. Douglas ainda tentou correr e atirou contra os policiais, mas os militares revidaram e atingiram o criminoso. O comparsa de Douglas teve apenas escoriações.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ainda prestou os primeiros atendimentos a Douglas, que foi encaminhado para o pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde grave. O comparsa também foi levado ao PS, em estado estável.

Quando receber alta, a dupla vai ser levada à Delegacia de Flagrantes (Defla), para a realização dos devidos procedimentos. O caso será investigado pela Delegacia da Polícia Civil.