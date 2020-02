Uma ambulância responsável por realizar transporte de paciente entre unidades de saúde, sob a responsabilidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), colidiu com uma vaca na noite desta sexta-feira (7), no km 2 da BR-317, em Brasileia, no interior do Acre.

Segundo informações do chefe de transporte do Samu, José Augusto Aiache, o veículo não chegou a capotar, apenas houve uma colisão com o animal na rodovia, e nenhum dos passageiros e nem o condutor ficaram feridos com o impacto.

Ainda segundo Aiache, a ambulância foi encaminhada para Rio Branco por um guincho e está em uma oficina para fazer os reparos necessários.

O município de Brasileia agora terá o suporte das ambulâncias das cidades de Assis Brasil e Xapuri, tendo em vista que a ambulância de Epitaciolândia também apresentou defeito e teve que ser feita uma manutenção nos bicos da bomba injetora.

A reportagem ainda conseguiu apurar que o proprietário da vaca não foi localizado, mas que o animal está sob a guarda do estado.