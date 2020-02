Damião Antônio Marreira da Silva, 56 anos, foi atropelado e morreu após o acidente, na tarde deste domingo (9). O fato aconteceu na rodovia Ac-40, bairro Vila Acre, em Rio Branco.

Segundo informações de testemunhas repassado a reportagem Ecos da Notícia, Damião estava visivelmente álcoolizado quando tentou subir na bicicleta com muita dificuldade, após conseguir subir tentou atravessar a rodovia e foi atropelado por veículo Gol de cor vermelha, de Placa MZW 5522. Após o acidente o condutor permaneceu no local, prestou socorro a vítima e foi encaminhado a Delegacia de Flagrantes Defla, para fazer o teste do bafômetro.

Pessoas que passaram em seguida pela rodovia, ainda acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que ao chegar no local só pôde atestar a morte da vítima.

Vídeo:

O Policiamento de Trânsito também estive no local e isolou a área para os trabalhos da perícia. Agentes do Instituto Médico Legal (IML) recolheram o corpo e levaram para a sede, onde serão realizados os devidos exames cadavérico.

O caso está sendo investigado pela Delegacia de Polícia Civil de Rio Branco.