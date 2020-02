“Conhecer o problema da violência, entender as suas raízes e causas me parece o ponto inicial para encontrarmos soluções para um problema tão complexo. E um problema com essa dimensão só tem solução fácil na cabeça de quem está descomprometido com a sua real solução. De modo que, juntar todas essas instituições, é um passo importante para que medidas de curto, médio e longo prazo possam ser definidas e implantadas no combate à violência”.

Desta forma a prefeita Socorro Neri iniciou sua fala no lançamento do programa Acre Pela Vida, apresentado na manhã deste domingo, 9, pelo governador Gladson Cameli na Biblioteca Pública do Estado.

Governo do Estado, Assembleia Legislativa, Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas, Ministério Público Estadual, Polícia Federal e Rodoviária Federal, Exército, Prefeitura de Rio Branco, diversos órgãos e poderes constituídos firmaram uma cooperação institucional pela paz. A ideia é que além daquilo que cada órgão ou governo é responsável no que se refere à segurança pública, também sejam definidas estratégias de prevenção e repressão à violência e criminalidade.

Em sua fala, a prefeita Socorro Neri fez um breve relato das ações que tem desenvolvido, e que, embora a questão não seja uma atribuição direta do município, sua gestão está preocupada com a crescente violência que tem assustado e vitimizado todos os moradores de Rio Branco.

“A Prefeitura de Rio Branco se coloca à disposição para integrar todo esse planejamento. Temos feito ações preventivas com o fortalecimento da política educacional, da cultura, lazer e esporte. Temos integrado os esforços de todas as instituições que aqui estão presentes. A recuperação da nossa malha viária, as melhorias na iluminação pública da nossa cidade, que é um fator que muito contribui para a sensação de segurança, fazem parte dessas ações que estamos desenvolvendo. Nós estamos concluindo a licitação para fazer toda e eficientização do sistema de iluminação pública em Rio Branco e em poucos meses seremos a primeira capital brasileira com a iluminação 100% em LED. Portanto, é tudo integrado, e nós precisamos encontrar soluções também integradas. É a falta do desenvolvimento econômico, da geração de emprego e renda, de oportunidades de lazer e atividades culturais, de uma educação mais sólida, que crie perspectivas de futuro aos nossos jovens. Solucionar essas equações unilateralmente seria muito mais difícil, por isso eu quero mais uma vez reconhecer essa iniciativa, e que dela partamos para encaminhamentos consistentes”, destacou.

Ao final do encontro, uma carta com ações a serem implementadas foi assinada por todos os órgãos que participaram da reunião.