Dois homens, sendo um monitorado pelo IAPEN e outro foragido da justiça, foram presos em flagrante pela polícia quando portavam uma boa quantidade de drogas, na manhã deste sábado (8), no bairro Eldorado, no município de Brasiléia, no interior do Acre.

Segundo as informações da polícia, eles foram presos pelo crime de tráfico de drogas e associação ao tráfico de drogas e dinheiro em espécie. A ação policial aconteceu quando os civis realizavam diligência naquela região, para prender pessoas que já vinha sendo investigado pela Polícia Cívil da Cidade, os dois acabaram se mostrando muito nervosos e os civis viram quando um deles jogou os produtos entorpecentes que eles traziam, em um terreno.

Os agentes da Polícia deram voz de prisão aos envolvidos, que foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil do município de Brasiléia, onde foram ouvidos pelo delegado plantonista.