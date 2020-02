Um homem, identificado apenas como José, ficou ferido após levar uma garrafada nas costas, na noite deste sábado (8), no município de Tarauacá, no interior do Acre.

Segundo informações de populares, José estava na frente de um clube da cidade, quando se envolveu em uma discussão com outro homem. Após alguns minutos, o agressor saiu e voltou com um “gogó de garrafa de vidro”, e desferiu um golpe nas costas de José.

A vítima ainda tentou correr, mas acabou caindo em via pública e perdeu muito sangue. Populares socorreram José e o levaram para o Hospital de Tarauacá, onde recebeu atendimento.

Populares ainda relataram que pouco tempo depois, José recebeu alta do hospital e já foi visto bebendo em uma loja de conveniência de um posto de combustível, como nada tivesse acontecido.

A Polícia Militar ainda tentou procurar pelo agressor, mas ele não foi encontrado até o momento. O caso não será investigado pela Delegacia da Polícia Civil, pois não houve o registro na unidade.