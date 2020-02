A Faculdade Pitágoras de Rio Branco encerra sua programação de cursos de férias na próxima semana. Aberta à comunidade, a iniciativa é gratuita e vai até terça-feira, 11.

De acordo com o diretor da unidade, Jossimar Godoi, os cursos de férias foram pensados com o propósito de proporcionar à população momentos de discussão e aprendizado. “Sempre com temas atuais e relevantes e que influenciam diretamente no nosso dia a dia”, ressalta.

As inscrições podem ser feitas até o dia do curso ou o preenchimento das vagas, pelo link https://bit.ly/2RcFqy9. Confira:

Teologia para leigos

Data: 10/2

Educação Infantil e suas especificidades

Data: 11/2

Local: Faculdade Pitágoras de Rio Branco (Estrada do São Francisco, 255, Bairro Baixa da Colina)

Horário: Sempre das 19h às 22h