O Centro Socioeducativo de Feijó, realizou na manhã deste sábado, 8, o rojeto Cuidando de Quem Cuida. O projeto é direcionado aos familiares dos adolescentes que cumprem medidas socioeducativas de internação e tem como objetivo disponibilizar aos familiares assistência médica, social e educativa. O evento contou com a presença do juiz da Vara Civil da Comarca de Feijó, Marcos Rafael Marciel de Souza.

A ação foi idealizada pela equipe técnica do Centro Socioeducativo de Feijó, coordenado pelo psicólogo Lucas Dourado e a assistente social Natielle Gomes, que contou com envolvimento de todos os servidores e gestor do centro.

A enfermeira Willianne Aguiar, palestrou aos familiares e presentes sobre a importância do cuidado da saúde da mulher, do homem e prevenção de doenças. A Secretaria Municipal de Saúde foi parceira do projeto. Na oportunidade, disponibilizou uma equipe médica que realizou testes rápidos e vacinação aos familiares.

“O programa é muito mais do que uma ação voltada para os familiares, mas sim uma forma de vencer o preconceito que há sobre as famílias destes adolescentes, mostrando que eles precisam ser vistas e ajudadas por toda a sociedade”, destaca o diretor do Centro, Dejacir Mota.

Serviços de beleza também foram ofertados, durante os quais a profissional Nayelle Fontenele realizou o serviço de design em sobrancelha e a cabeleireira Elane Leite cortes de cabelos. Machadinho foi quem comandou o evento com som ao vivo para os presentes.