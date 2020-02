Áreas de presídio exigem um controle dobrado. O chamado perímetro de segurança deve ser preservado para que a área esteja liberada principalmente para o trânsito e a circulação de viaturas de emergência e entradas de ambulâncias em casos de possíveis ocorrências.

Assim, na manhã deste domingo, 9, o Grupo Penitenciário de Operações Especiais (Gpoe) do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen), em parceria com a Coordenadoria Integrada de Fiscalização de Trânsito (Ciftran) do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), realizou uma blitz de fiscalização na estrada de acesso ao Complexo Penitenciário de Rio Branco.

O chefe do departamento de segurança do Iapen, Raimundo Dioenes, explicou que um dos focos é identificar e apreender veículos roubados, além de organizar o fluxo da região. “A ideia é liberar o perímetro de segurança, que vinha sendo ocupado pelos visitantes”, afirmou.

Dioenes também explicou que a ação integrada com o Detran, além de coibir o tráfico de ilícitos para dentro das unidade penitenciárias, possibilita identificar indivíduos em conflito com a lei e, ainda, autuar condutores em situações de infração de trânsito.

Na entrada do presídio, placas foram colocadas indicando as precauções inerentes ao ambiente. Durante a ação, os operadores abordaram 25 motos e 23 carros, sendo que três pessoas foram autuadas por infração de trânsito.