O cabo Smailler, da Polícia Militar do Acre, ficou ferido após sofrer um acidente de trânsito na noite desta sexta-feira (7), na Rua 7 de Setembro, no Bairro Raimundo Melo, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, o PM estava conduzindo uma caminhonete, quando perdeu o controle da direção, bateu contra dois veículos estacionados e acabou derrubando parcialmente um muro.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) atendeu a ocorrência e encaminhou o policial para o pronto-socorro de Rio Branco. A polícia informou que a vítima quebrou o braço. Ele foi transferido para a Policlínica.

O Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTrans) esteve no local do acidente e isolou a área para a chegada da perícia. Após os trabalhos de perícia, os carros foram levados para o pátio do Detran, por um guincho. O caso será investigado pela Polícia Civil.

