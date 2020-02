Um homem não identificado foi preso por crime ambiental, na noite desta sexta-feira (7), na BR-364, no município de Cruzeiro do Sul, no interior do Acre.

A Polícia Militar, através do 6° Batalhão, estava realizando fiscalização de rotina nas estradas, quando a Guarnição da Polícia Ambiental abordou um caminhão T60 Chevrolet de cor azul transportando 2,5 metros cúbicos de madeira sem DOF exigida pela lei 9.605 de 98 de crimes ambientais.

Como se tratava de um crime contra a natureza, os agentes deram voz de prisão ao envolvido, que foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, onde foi ouvido pelo delegado plantonista. Já a madeira foi encaminhada para o Instituto de Meio Ambiente do Acre (IMAC).