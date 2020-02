Uma mulher, ainda não identificada, foi presa em flagrante pela polícia quando portava uma boa quantidade de Skunk (maconha modificada) na tarde de quinta-feira (6). O fato aconteceu no bairro Favelinha, no município de Epitaciolândia, no interior do Acre.

Segundo as informações da polícia, ela foi presa em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e associação ao tráfico de drogas e dinheiro em espécie. A ação policial aconteceu quando os civis realizavam diligência naquela região.

Os agentes da Polícia deram voz de prisão a envolvida, que foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil do município de Epitaciolândia, onde foi ouvida pelo delegado plantonista. O inquérito será enviado ao Poder Judiciário, onde ficará presa até o julgamento do crime de tráfico de droga.