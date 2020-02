A deputada federal Mara Rocha se reuniu na manhã desta sexta-feira, 07, com o diretor do Deracre, Ronan Fonseca, com o diretor da Seinfra, Italo Cesar S. Medeiros e a equipe técnica de ambos órgãos.

Na ocasião Mara entregou aos diretores o documento que consta a indicação da emenda parlamentar individual no valor de R$ 21. 514.183,00 que são investidos na aquisição de máquinas e equipamentos para melhoria de ramais que atenderão os produtores rurais do Acre.