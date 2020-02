Na tarde deste sábado (8), quatro homens armados sequestraram um taxista e roubaram o táxi para matar o jovem Francisco das Chagas Gomes, de 24 anos, com um 3 tiros na cabeça, na praça do Conjunto Rui Lino, em Rio Branco

Segundo informações da polícia, o taxista foi abordado pelos bandidos próximo de um posto de combustível na Estrada da Floresta e fizeram com que o motorista dirigisse por diversos bairros da cidade.

Após cometeram o crime no Rui Lino, os bandidos fizeram o taxista dirigir para o Bairro Tancredo Neves, onde realizaram vários disparos de arma de fogo de formas aleatória pelas ruas, tentando acertar possíveis seus rivais.

Em seguida, os criminosos saíram parte alta da Cidade e deixaram o motorista com o veículo no Bairro Taquari, na região do Segundo Distrito de Rio Branco. Após ser liberado, o profissional conseguiu ir até a Delegacia da Mulher (DEAM) e relatou o caso.