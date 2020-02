O pequeno Vilk Gabriel André de Lima, de 8 anos, morreu afogado após cair dentro de um bueiro, na noite desta sexta-feira (7), na Rua Pequena Jéssica, no bairro Wanderlei Dantas, em Rio Branco.

Segundo informações da família, a criança estava brincando na rua quando não visualizou o bueiro aberto e caiu dentro. Como os pais sentiram falta do menino, resolveram procurá-lo, mas apenas as sandálias de Vilk foram encontradas próximo ao bueiro.

Rapidamente os pais da criança acionaram o Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência do SAMU, que prontamente atenderam a ocorrência, e encontraram a criança no bueiro os bombeiros retiraram Vilk, mas ele já estava sem vida. A equipe do SAMU só atestou a morte da vítima.

Os pais revoltados pedem justiça pelo que eles classificaram de negligência do estado, por não ter nenhum tipo de alerta quanto ao bueiro, que estava sem tampa de proteção ou isolamento.

Agentes do Instituto Médico Legal (IML) recolheram o corpo da criança e levaram para a sede, onde serão realizados os devidos exames cadavérico.

O caso está sendo investigado pela Delegacia de Polícia Civil de Rio Branco.