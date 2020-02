Uma carreta carregada com farinha tombou na noite desta sexta-feira (7), na BR-364 no município de Sena Madureira, no interior do Acre.

Segundo informações de populares, a carreta de placa NAD 9586, que vinha da cidade de Cruzeiro do Sul com destino a Manaus, no estado do Amazonas, tombou em frente ao Presídio Evaristo de Morais. As causas do acidente ainda são desconhecidas pelos populares, mas ninguém ficou ferido no tombamento.

O Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTrans) esteve no local do acidente e isolou a área para a chegada da perícia. O boletim de ocorrência foi feito pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). Após os trabalhos de perícia a carreta deverá ser devorada com auxílio de um guincho ou um trator.