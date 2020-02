Uma mulher de 27 anos foi presa em flagrante pela Polícia Federal quando desembarcava no Aeroporto Internacional Luís Eduardo Magalhães, em Salvador, na tarde desta sexta-feira (7).

Segundo as informações da polícia, ela estava com cerca 8 quilos de cocaína, que estavam em uma mala que havia sido despachada no dheck-in.

Os agentes da Polícia Federal deram voz de prisão a envolvida, que foi encaminhada à delegacia no próprio Aeroporto, onde foi ouvida pelo delegado plantonista. O inquérito será enviado ao Poder Judiciário daquele estado.