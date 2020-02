O Mercado Público Aziz Abucater (proximidades do Terminal Urbano) está passando por uma ampla reforma estrutural. A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana (Seinfra), realiza intervenções na parte interna do espaço visando o melhor conforto e comunidade aos permissionários e público em geral.

O trabalho inclui revisão geral nas conexões hidráulicas e fiação elétrica, bem como padrão de energia individualizado em cada box. As equipes se concentram na aplicação do piso em lajotas e na sinalização do acesso beneficiando diretamente milhares de visitantes que frequentam o local diariamente, além dos comerciantes.

O fiscal da obra José Maria Amaral, disse que a reforma iniciou em setembro do ano passado com previsão de conclusão em fevereiro de 2020. “Nesta etapa, a prefeita Socorro Neri irá entregar 37 boxes que eram de madeira totalmente revitalizados e em alvenaria”, disse.

Durante a obra, os comerciantes que trabalham no Aziz Abucater foram alocados em espaços construídos pelo poder público municipal nas imediações do mercado com todo zelo para evitar prejuízo aos permissionários. Durante revitalização dos boxes eles puderam opinar para otimizar o espaço adequando-o para o melhor conforto e comunidade.

Dona Maria do Carmo Almeida de Sousa, trabalha no local desde quando não existia o mercado. Ela conta que o momento era de dificuldade, chovia dentro do Aziz Abucater e a fiação elétrica era problemática, mas com a reforma está ficando muito bonito, uma beleza.

“Eu era camelô na praça do Palácio. Quando vim para cá era eu e mais cinco, imagina isso há mais de 35 anos. Agradeço primeiramente a Deus e a prefeita Socorro Neri, que está olhando com um carinho especial para nós ambulantes”, destacou.

Djalma Cordeiro da Silva é cabeleireiro e presidente da comissão de permissionários que acompanha as obras de reforma do mercado. “É uma obra de grande importância, quero agradecer a prefeita Socorro Neri por nos proporcionar essa reforma tão importante. Veja, tinha gente com medo de entrar no mercado e agora está ficando muito bom. Nossa gratidão por essa e pela próxima etapa que está por vir”, ressaltou.