Um homem não identificado foi preso por crime ambiental, na manhã desta sexta-feira (7), no bairro Remanso, no município de Cruzeiro do Sul, no interior do Acre.

A Polícia Militar, através do 6° Batalhão, estava realizando fiscalização de rotina em bares na região, quando a Guarnição da Polícia Ambiental encontrou dentro de um bar, vários animais silvestres: um macaco, um curió e quatro periquitos sem a devida documentação exigida pela lei 9.605 de 98.

Foi constatado que os animais estavam sendo criados em um cativeiro clandestino. Eles foram encaminhados para o Instituto de Meio Ambiente do Acre (IMAC).

Os agentes deram voz de prisão ao homem que estava com os animais. Ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, onde foi ouvido pelo delegado plantonista. O inquérito será enviado ao Poder Judiciário e ele ficará preso até o julgamento.