Um assalto foi registrado no final da manhã desta sexta-feira (7), na Malharia Kyomi, conhecida como “Malharia Japonesa”, localizada no bairro Novo Horizonte, em Rio Branco. A ação foi registrada por câmeras de segurança do estabelecimento.

Segundo informações de uma funcionária que não quis se identificar, dois homens chegaram no local em uma motocicleta, entraram e renderam cliente, vendedores e funcionários da loja.

Os criminosos recolheram o dinheiro caixa, pegaram celulares, careteiras das pessoas que estavam no local. O prejuízo da loja ainda não foi divulgado. Após a ação, os criminosos fugiram do local tomando rumo ignorado.

Policiais militares estiveram no local do ocorrido, colheram informações sobre os criminosos e fizeram buscas, mas nenhum suspeito foi encontrado. A Polícia Civil vai investigar o caso e tentará identificar os criminosos usando imagens das câmeras de segurança.