O governador Gladson Cameli, a primeira-dama, Ana Paula Cameli, e o secretário de Educação, Cultura e Esportes (SEE), professor Mauro Sérgio Cruz abrem oficialmente o ano letivo nesta segunda-feira, 10, na Escola Frei Heitor Maria Turrini a partir das 8h. A solenidade contará com a presença de autoridades e da comunidade escolar.

O ato de abertura do ano letivo contemplará ainda um culto ecumênico, com a participação de representantes de diversas denominações e religiões, além do plantio, que será feito pelo governador Gladson Cameli, de um ipê-branco, um símbolo do respeito e da tolerância.

Além da Frei Heitor, o governador visitará ainda as escolas Raimunda Pará e André Ficarelli, também localizadas no conjunto habitacional. Na oportunidade, ele fará a entrega de alguns uniformes aos estudantes e também apresentará as mudanças relativas ao cardápio e o reforço da merenda escolar.

Já no segundo ano deste mandato, o Governo do Estado investe recursos para confeccionar e distribuir uniformes escolares para quase 160 mil estudantes da rede de ensino em 626 escolas (urbanas e rurais) de todos os 22 municípios acreanos. Uma economia para os pais nesse início de ano.

Em relação à merenda, a primeira-dama Ana Paula Cameli acompanhou as modificações e melhorias do cardápio para que os estudantes tenham uma alimentação nutritiva e saudável. O governo também fez investimentos para realizar o reforço na alimentação, com uma refeição a mais para cada turno de ensino.

O governador Gladson Cameli também entregará novos computadores às escolas, sendo 15 para a Raimunda Pará, 15 para a Frei Heitor e 10 para a André Ficarelli. Os equipamentos contribuirão para melhorar a oferta dos serviços educacionais.

O bairro Cidade do Povo tem uma importância muito grande para o Governo do Estado, que já vem realizando ações e investimentos na região. Além das três escolas, outras três estarão iniciando o ano letivo, entre elas a Márcio Khouri Bestene, primeira escola integral de ensino fundamental, e uma outra cívico-militar.